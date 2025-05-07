May 7, 2025 7:40 PMClock
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الخارجية البرتغالية: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء خطط إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة

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