Apr 25, 2025 9:40 AMClock
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الخارجية الباكستانية: قواتنا المسلحة ستبقى مستعدة للدفاع إزاء أي مغامرة متهورة

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