الخارجية الباكستانية: تم التوصل لتفاهم مع طالبان بشأن وقف موقت لإطلاق النار يستمر 48 ساعة بدءا من 6 مساء اليوم

