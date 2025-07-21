Jul 21, 2025 7:05 PMClock
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الخارجية الاسرائيلية: إسرائيل ترفض البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول "لأنه منفصل عن الواقع ويبعث برسالة خاطئة إلى حماس"

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