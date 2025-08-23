Aug 23, 2025 7:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الاردنية: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وإنهاء المجاعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o