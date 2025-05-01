May 1, 2025 5:36 PMClock
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الخارجية الإيرانية: وفدنا أظهر جديته في خوض محادثات قائمة على النتائج للتوصل إلى تفاهم عادل ومنطقي ودائم وسيواصل المضي في هذا الطريق

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