Apr 12, 2025 10:50 AMClock
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الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية قدم لنظيره العماني مواقف إيران لنقلها إلى الوفد الأميركي في إطار المحادثات غير المباشرة بمسقط

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