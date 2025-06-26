Jun 26, 2025 6:59 PMClock
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الخارجية الإيرانية: هجمات إسرائيل علينا لم تغير من خطوطنا الحمراء في المفاوضات ومن المؤكد أن التعاون مع الوكالة الدولية سيتأثر بشكل كبير وقد أظهرت أنها لا تلتزم بواجباتها

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