Apr 14, 2025 10:29 AMClock
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الخارجية الإيرانية: مواقف أمريكا المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفعنا للحوار بشكل غير مباشر معها

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