Aug 4, 2025 12:27 PMClock
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الخارجية الإيرانية: من الطبيعي إعادة تقييم تعاوننا مع الوكالة الدولية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآتنا النووية

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