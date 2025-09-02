Sep 2, 2025 11:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: لم نتخذ قرارا بعد بشأن مواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o