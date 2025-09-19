1:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: لماذا سارع ماكرون لاختيار قناة إسرائيلية لرفض مقترح إيران الذي اعترف هو نفسه بأنه معقول؟

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o