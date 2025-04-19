Apr 19, 2025 8:43 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية عن المفاوضات مع أميركا: الطريق ليس سهلاً وسنتعلم من تجارب الماضي وأبدينا حسن النية ونلتزم بالدبلوماسية مع الحفاظ على مصالحنا والسلام الدائم يكون عبر الحوار لا بالتهديد

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o