Jun 29, 2025 7:47 PMClock
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الخارجية الإيرانية: على الأميركيين تحمل مسؤولياتهم عن الاعتداء غير القانوني على منشآتنا النووية السلمية

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