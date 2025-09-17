Sep 17, 2025 6:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لنظرائه الأوروبيين استعداد إيران لحل عادل ومتوازن بشأن العقوبات والملف النووي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o