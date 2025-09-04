Sep 4, 2025 7:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: عباس عراقجي سيلتقي في الدوحة مع ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o