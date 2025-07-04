Jul 4, 2025 5:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: سنحدد الخطوات التي تضمن تعاون منتظم وسلس مع وكالة الطاقة الدولية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o