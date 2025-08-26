11:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية رداً على سؤال عن نزع سلاح حزب الله: على دول المنطقة تعزيز قدراتها العسكرية حيال جشع إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o