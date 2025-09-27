أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، أن إيران كانت وستظل داعمة للبنان القوي والعزيز، متوقعة أن تتبنى جميع دول المنطقة هذا النهج.

وشددت الوزارة على أن جريمة اغتيال السيد نصر الله تمثل مثالاً واضحاً على اللجوء إلى الإرهاب والقتل السياسي، مؤكدة أن المطالبة بمعاقبة المجرمين الصهاينة على هذه الجريمة ستظل مطلباً أبدياً لدول المنطقة وأحرار العالم.

كما أكدت وزارة الخارجية على أن إلى جانب الشهيد نصر الله، هناك أبطال عظماء آخرون، من بينهم الشهيد العميد عباس نيلفروشان وقادة من المقاومة اللبنانية، الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل القضية.