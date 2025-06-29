Jun 29, 2025 7:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: تصريحات ترمب بشأن المرشد إهانة لأمة عريقة وإساءة لمشاعر مئات الملايين من المسلمين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o