Jun 25, 2025 12:15 PMClock
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الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ملزمة بتعويضنا إثر الأضرار الناجمة عن قصف المنشآت

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