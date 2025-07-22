Jul 22, 2025 9:20 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: اللجوء لآلية العقوبات الأممية لن يؤدي إلا لتعقيد الملف النووي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o