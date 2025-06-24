Jun 24, 2025 12:00 PMClock
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الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية على قاعدة العديد في قطر كانت في إطار الدفاع عن النفس

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