Jul 14, 2025 11:34 AMClock
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الخارجية الإيرانية: الدبلوماسية أداة للدفاع عن مواقفنا وتحقيق مصالحنا ولا يمكننا حرمان البلاد منها

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