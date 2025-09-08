10:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: التقرير الأخير لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن منصفا وعلى الوكالة الاستماع إلى وجهة نظرنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o