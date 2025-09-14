7:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإيرانية: الادعاءات في بيان أعضاء مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران محض ادعاءات كاذبة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o