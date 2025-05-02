May 2, 2025 3:42 PMClock
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الخارجية الإيرانية: إيران ترفض التهديدات والضغوط بعدما قال ترامب إنه يجب إيقاف كل مبيعات إيران من المنتجات النفطية أو البتروكيماوية

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