Aug 1, 2025 4:55 PMClock
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الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تواصل الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة سعياً لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية هناك

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