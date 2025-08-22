Aug 22, 2025 4:14 PMClock
الخارجية الإماراتية تؤكد ضرورة التزام الأطراف المتحاربة في السودان بما ورد في "إعلان جدة" لضمان حماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية

