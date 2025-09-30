Sep 30, 2025 5:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الإسرائيلية: "أسطول حماس" لا يكترث للمدنيين والأمر لا يتعلق بالمساعدات لكنه يتعلق بالاستفزاز

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o