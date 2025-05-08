May 8, 2025 12:55 PMClock
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الخارجية الأوكرانية: إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار خلال احتفالات "عيد النصر" مجرد مهزلة

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