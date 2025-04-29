Apr 29, 2025 9:48 PMClock
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الخارجية الأميركية: واشنطن ستنسحب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يُحرز أي تقدم

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