Jul 24, 2025 11:41 AMClock
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الخارجية الأميركية: نعمل مع أطراف إقليمية مثل قطر ومصر للوصول لصيغة تنهي الحرب وتتيح إدخال المساعدات لغزة

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