Jul 16, 2025 9:18 PMClock
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الخارجية الأميركية: نأمل أن يحصل تقدم على صعيد خفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل

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