Jul 31, 2025 3:30 PMClock
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الخارجية الأميركية: منع مسؤولين بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من السفر إلى الولايات المتحدة

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