Apr 20, 2025 7:43 PMClock
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الخارجية الأميركية: ملتزمون بتحقيق وقف نار كامل وشامل في أوكرانيا ونرحّب بأي تمديد للهدنة

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