Apr 8, 2025 2:46 PMClock
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الخارجية الأميركية لفوكس نيوز: إسرائيل تدافع عن نفسها ونواصل الضغط والمطالبة بإطلاق سراح الرهائن

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