Apr 16, 2025 5:44 PMClock
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الخارجية الأميركية: سيتم تطبيق جميع العقوبات بالكامل ضمن حملة الضغط القصوى على إيران

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