Jul 22, 2025 9:58 PMClock
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الخارجية الأميركية: ستيف ويتكوف يتوجه الآن إلى منطقة الشرق الأوسط ونأمل بأن تكون هناك استجابة سريعة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

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