May 6, 2025 7:28 AMClock
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الخارجية الأميركية: روبيو والملك عبد الله بحثا القضايا الثنائية والإقليمية وعلى رأسها الوضع في غزة والتطورات في الضفة

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