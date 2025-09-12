Sep 12, 2025 4:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الأميركية: روبيو سيعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة حيال أمن إسرائيل وضمان ألا تحكم حماس غزة مجددا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o