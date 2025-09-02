Sep 2, 2025 8:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الأميركية: روبيو اعتبر أن الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين من شأنه مكافأة حماس وعرقلة إعادة الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o