Jul 10, 2025 10:11 PMClock
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الخارجية الأميركية: تفاؤل ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتمد على عدة أسباب هو يعرفها لا نحن

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