Apr 19, 2025 6:34 AMClock
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الخارجية الأميركية ترفع مستوى التحذير المتعلقة بالسفر إلى سوريا إلى المستوى الرابع وتدعو الأميركيين لعدم السفر إليها

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