Jul 17, 2025 6:01 AMClock
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الخارجية الأميركية تدين هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف حقول نفط بإقليم كردستان العراق منذ 14 تموز

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