Jul 17, 2025 10:18 PMClock
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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة انخرطت في جهود لتهدئة التوتر في سوريا وعلى جميع الأطراف الانخراط في حوار لوقف دائم للنار فيها والسلام بينها وبين إسرائيل ضروري

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