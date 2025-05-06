May 6, 2025 7:28 AMClock
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الخارجية الأميركية: الوزير ماركو روبيو أجرى مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان

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