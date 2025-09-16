Sep 16, 2025 10:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره الفرنسي أكدا في اتصال إلتزامهما بعدم تطوير إيران أو حيازتها لسلاح نووي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o