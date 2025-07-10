Jul 10, 2025 6:42 AMClock
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الخارجية الأميركية: الوزير روبيو بحث في اتصال مع نظيره الألماني ضمان عدم تطوير إيران أو امتلاكها سلاحًا نوويًا

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