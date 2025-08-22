Aug 22, 2025 1:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الألمانية: نرفض بشكل قاطع توسيع الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o